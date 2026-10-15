В Архангельской области после ремонта ввели в эксплуатацию три отрезка трассы Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень общей протяжённостью более 45 километров, один из которых был готов уже в июле.
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