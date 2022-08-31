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Первый сезонный фестиваль Приморья: полтысячи гостей, 800 кг мёда и 20-килограммовый торт

Первый сезонный фестиваль Приморья: полтысячи гостей, 800 кг мёда и 20-килограммовый торт

"Медовое раздолье" в селе Анучино стало первым из целой серии сезонных праздников (0+), которые ждут жителей Приморья и гостей региона этой осенью.

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