Бизнес могут освободить от НДС при передаче товаров на благотворительность

Замминистр экономического развития Татьяна Илюшникова направила письмо в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением внести изменения в Налоговый кодекс и освободить бизнес от уплаты НДС по товарам, передаваемым некоммерческим организациям (НКО) в рамках благотворительности — это позволит налогоплательщикам не восстанавливать НДС при передаче на безвозмездной основе социально значимых товаров НКО, перечень которых определит правительство; стоимостный объем товаров, которые могут быть освобождены от НДС, предлагается ограничить 1% от выручки, пишут «Ведомости».