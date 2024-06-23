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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Путин всего за четыре дня посеял ужас на Западе. Что произошло?

Поездки президента России Владимира Путина в Азию заставили США серьезно волноваться. Его визиты в КНДР и Вьетнам вызвали беспокойство в Вашингтоне, изменяя карту рисков в регионе за всего четыре дня, пишет New Yourk Times.

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