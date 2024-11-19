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МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Британии за якобы военные поставки России

МИД Ирана осудил санкции Евросоюза и Британии за якобы военные поставки России

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Исламская Республика решительно отвергает санкции Евросоюза (ЕС) и Великобритании в отношении Тегерана за якобы поставки баллистических ракет России.

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