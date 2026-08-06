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Путин рассказал об успехах и перспективах сотрудничества России и Киргизии

Путин рассказал об успехах и перспективах сотрудничества России и Киргизии

Президент России Владимир Путин рассказал об успехах и перспективах сотрудничества РФ и Киргизии. / Источник: © Алексей Никольский/РИА НовостиГлава государства 6 августа обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.

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