Путин рассказал об успехах и перспективах сотрудничества России и Киргизии

Президент России Владимир Путин рассказал об успехах и перспективах сотрудничества РФ и Киргизии. / Источник: © Алексей Никольский/РИА НовостиГлава государства 6 августа обратился к участникам VIII Российско-Киргизского экономического форума и XII Российско-Киргизской межрегиональной конференции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии