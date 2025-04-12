Genotek: одной из самых больших проблем для космонавтов является радиация

12 апреля в России отмечается День космонавтики. Генетики рассказали "Газете.Ru", как космический полет влияет на гены человека и что можно сделать, чтобы сделать долгосрочное пребывание в космосе более безопасным.
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