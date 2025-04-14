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В Тульской области задержали машиниста, слившего 2,5 тонны дизтоплива из состава

В Тульской области задержали машиниста, слившего 2,5 тонны дизтоплива из состава

Транспортные полицейские Тульской области пресекли кражу 2,5 тонны дизельного топлива из тепловоза. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

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