Стратегическая ценность: США дает Украине указания по «эффективным» обстрелам России

США призывают Киев бить по территории Российской Федерации ракетами ATACMS с «максимальной эффективностью», а не тратить ценное американское вооружение на цели, которые «не имеют большой стратегической ценности для Киева».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии