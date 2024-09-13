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Стратегическая ценность: США дает Украине указания по «эффективным» обстрелам России

Стратегическая ценность: США дает Украине указания по «эффективным» обстрелам России

США призывают Киев бить по территории Российской Федерации ракетами ATACMS с «максимальной эффективностью», а не тратить ценное американское вооружение на цели, которые «не имеют большой стратегической ценности для Киева».

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