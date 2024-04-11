В кофейню требуется бариста. Частичная занятость (3дня в неделю). Молодая девушка или парень, опрятный внешний вид и умение грамотно разговаривать обязательно.
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В кофейню требуется бариста. Частичная занятость (3дня в неделю). Молодая девушка или парень, опрятный внешний вид и умение грамотно разговаривать обязательно.