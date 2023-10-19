Поколение под угрозой: в Пакистане более 20 млн детей, не ходят в школу

Около 28 млн детей в Пакистане, согласно последним статистическим данным, вообще не посещают школу, что создает угрозу «потери поколения», говорится в редакционной статье, опубликованной 19 октября на сайте старейшего информагентства Пакистана, The Dawn.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии