На мировом обувном рынке доминируют три страны

Глобальный обувной «прилавок» по итогам прошлого года достиг внушительного показателя в 154 миллиарда долларов, информирует «РИА Новости» со ссылкой на собственные подсчеты на основе открытых данных национальных статистических служб.
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