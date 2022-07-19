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Нанесены удары по военным объектам под Одессой и в Никополе, сирена воздушной тревоги включалась в Житомирской и Киевской областях

Нанесены удары по военным объектам под Одессой и в Никополе, сирена воздушной тревоги включалась в Житомирской и Киевской областях

В течение вечера и ночи продолжилась демилитаризация Украины. С использованием высокоточного оружия были нанесены удары по выявленным военным объектам на территории Украины, а также по тем, которые активно используются в милитаристских целях.

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