В Ватикане рассказали о последнем дне папы римского Франциска

В Ватикане рассказали, что одними из последних слов папы римского Франциска было «спасибо» его личному помощнику по вопросам здравоохранения Массимилиано Страппетти за то, что тот убедил понтифика совершить последнюю поездку на папомобиле.
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