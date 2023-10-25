Когда я был в Газе, я молился в соборе Преподобного Порфирия. Православный храм из грубо отёсанных камней.
Александр Проханов: Америка казнит Палестину руками Израиля
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вб
виктор бройтман
удивительно наворачивает слова в предложение, подкупает синонимами. Но за всей этой белибердой ни одного слова правды или хотя бы подобия правды. Для кого пишет лизоблюд?
Ответить
4 д.
Misha Glusch
чет по миллионам убиенных русских людей у них колокол не звонит и холокостов не наблюдается, тогда на равных будем?
Ответить
4 д.
Misha Glusch
это не для тебя, бройтман
Ответить
4 д.
Свежие комментарии