Александр Проханов: Америка казнит Палестину руками Израиля

вб виктор бройтман удивительно наворачивает слова в предложение, подкупает синонимами. Но за всей этой белибердой ни одного слова правды или хотя бы подобия правды. Для кого пишет лизоблюд?

Misha Glusch чет по миллионам убиенных русских людей у них колокол не звонит и холокостов не наблюдается, тогда на равных будем?