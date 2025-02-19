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Чем закончились переговоры России и США: Вашингтон заговорил об уступках, а Москва назвала диалог «позитивным»

Чем закончились переговоры России и США: Вашингтон заговорил об уступках, а Москва назвала диалог «позитивным»

Ставшие историческими переговоры между Россией и США в Эр-Рияде 18 февраля 2025 года завершены. Спустя четыре с половиной часа делегации покинули кабинет и вышли к журналистам, чтобы сообщить об их результатах.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
стратегический вопрос -вопрос демографии вымирающего коренного населения России можно решить только возрождением села.
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10 час.
Семен Демин
Наверно, все закончится так, как всегда - нас обманули. Садиться играть с шулерами дело безнадежное и опасное.
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7 час.
Александр Батт
Нельзя ни о чем договариваться с Западом. Надо побеждать в СВО.
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3 час.
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