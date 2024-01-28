Два топовых кроссовера BMW X7 с разными моторами встретились в дуэли

Британский YouTube-канал Carwow устроил дрэг-гонку между двумя флагманскими версиями кроссовера BMW X7 — в соперники топовому бензиновому исполнению M60i блогеры выбрали другую «максимальную» модификацию — M50d с дизельным двигателем.
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