Театр абсурда
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Театр абсурда

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Лохматый, он же - Сергей Лебедев. Сколько в его украинском подполье людей и как они там оказались?

Лохматый, он же - Сергей Лебедев. Сколько в его украинском подполье людей и как они там оказались?

"Лохматый" из Николаева. "На Украине будут в шоке, если узнают наши имена".

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Комментарии
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Елена Котенева
Спасибо за смелость и мужество. Берегите себя
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17 час.
АС
Анатолий Страшко
Первым опубликовали этот фейк в сайте  &quot;Абсолютный рейтинг&quot; Этот сайт давно известен своей беспринципностью в погоне за абсолютностью. И это ему удаётся. Многие верят небылицам публикуемым в этом сайте. Который давно пора заткнуть. Но вот опять кто-то эту глупость пытается на экраны вывесить. Читатели, ну подумайте - какой глубоко законспирированный борец за Россию, стал бы красоваться и рассказывать о сети борцов против бандеровцев в Усраине. Где свирепствуют эти бандеровцы. Что за глупость? А ведь читают и верят. Благодарят борца. И его сеть в тысячи членов. Этот Лебедев - фейк.
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14 час.
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