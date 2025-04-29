Лохматый, он же - Сергей Лебедев. Сколько в его украинском подполье людей и как они там оказались?

АС

Анатолий Страшко

Первым опубликовали этот фейк в сайте "Абсолютный рейтинг" Этот сайт давно известен своей беспринципностью в погоне за абсолютностью. И это ему удаётся. Многие верят небылицам публикуемым в этом сайте. Который давно пора заткнуть. Но вот опять кто-то эту глупость пытается на экраны вывесить. Читатели, ну подумайте - какой глубоко законспирированный борец за Россию, стал бы красоваться и рассказывать о сети борцов против бандеровцев в Усраине. Где свирепствуют эти бандеровцы. Что за глупость? А ведь читают и верят. Благодарят борца. И его сеть в тысячи членов. Этот Лебедев - фейк.