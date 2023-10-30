Дело не в осени: врач Иванов рассказал, как гены влияют на настроение

Считается, что осенью уровень стресса и риск депрессии повышаются из-за пасмурной погоды, резкого уменьшения синтеза организмом витамина D, получаемого с солнцем, и повышения психоэмоциональной нагрузки на работе или учебе.
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