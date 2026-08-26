Апелляционный суд восстановил регистрацию кандидата в депутаты ГД Матвеева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде удовлетворил апелляцию об отмене решения суда первой инстанции и восстановлении регистрации кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент ТАСС.
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