НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Апелляционный суд восстановил регистрацию кандидата в депутаты ГД Матвеева

Апелляционный суд восстановил регистрацию кандидата в депутаты ГД Матвеева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде удовлетворил апелляцию об отмене решения суда первой инстанции и восстановлении регистрации кандидата в депутаты Госдумы Михаила Матвеева, передает корреспондент ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии