Steak Lovers
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Steak Lovers

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Простой рецепт вкусного пирога с яблоками и творожно-заварным кремом на песочной основе

Простой рецепт вкусного пирога с яблоками и творожно-заварным кремом на песочной основе

Этот яблочный пирог по текстуре и богатому вкусу очень напоминает полноценный праздничный торт. Рассыпчатая песочная основа идеально сочетается с нежным творожно-заварным кремом и слегка обжаренными в масле дольками яблок.

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