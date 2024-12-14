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Зеленский за всё ответит, СВО скоро завершится. Таролог Янко предсказала поворотное событие на Украине

Зеленский за всё ответит, СВО скоро завершится. Таролог Янко предсказала поворотное событие на Украине

Провидица представила ошеломительный прогноз на ближайшие месяцы.Специальная военная операция на Украине развивается стремительно, российские войска успешно освобождают новые территории, а западные наблюдатели предсказывают скорый коллапс украинской линии фронта.

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