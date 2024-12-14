Провидица представила ошеломительный прогноз на ближайшие месяцы.Специальная военная операция на Украине развивается стремительно, российские войска успешно освобождают новые территории, а западные наблюдатели предсказывают скорый коллапс украинской линии фронта.
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