Экс-защитник «Ростова» Логашов перешел в «Кубань»

«Кубань» объявила о подписании контракта с бывшим защитником сборной России Арсением Логашовым. По данным Transfermarkt, соглашение 29-летнего игрока с краснодарским клубом рассчитано на один сезон.
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