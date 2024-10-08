Андрей Шестаков: «СКА играет в тот хоккей, что любят болельщики»

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги набирает ход. Петербургский СКА идет в группе лидеров Западной конференции, но чередует победы с поражениями Команда из города на Неве никого не оставляет равнодушным, показывая результативную игру и удивляя неожиданными исходами матчей.