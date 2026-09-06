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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футболистку пляжной сборной Бразилии осудили в России на 5 лет за контрабанду гашиша

Игрок женской сборной Бразилии по пляжному футболу Летиция Виллар Паиш осуждена в России на 5 лет и 2 месяца за контрабанду и хранение гашиша.

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