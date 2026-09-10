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Контрафронт

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Йемен: Хуситы, поддерживаемые Ираном, как сообщается, захватили Моку, провинция Таиз, сегодня утром...

Йемен: Хуситы, поддерживаемые Ираном, как сообщается, захватили Моку, провинция Таиз, сегодня утром после девяти дней интенсивных боев к западу от Таиза.

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