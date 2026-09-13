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Политического директора штаба сенатора из Огайо уволили из-за подозрений в симпатиях к нацизму

В Соединённых Штатах был уволен политический директор предвыборного штаба сенатора-республиканца Джона Хастеда из штата Огайо, 25-летний Стивен Войтек, после появления информации о его возможных симпатиях к нацизму, согласно публикации The New York Times.

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