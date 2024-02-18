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Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля

Путин заслушал первые доклады об освобождении Авдеевки в четыре утра 17 февраля

Российский президент Владимир Путин заслушал первые доклады главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Авдеевки в четыре часа утра в субботу, 17 февраля.

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