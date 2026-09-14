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Сотни тысяч долларов: Беттина Трамп объяснила подарок русского друга

Сотни тысяч долларов: Беттина Трамп объяснила подарок русского друга

Беттина Трамп, жена Дональда Трампа-младшего, впервые публично высказалась о скандале вокруг их свадьбы и подтвердила участие президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлёва в организации празднования на Багамах .

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