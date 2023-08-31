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Плющенко вышел на лед в свитере Кагарлицкого: «Нет, это не сон, это ледовое шоу в Казани»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию вышел на лед в свитере форварда «Ак Барса» Дмитрия Кагарлицкого.

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