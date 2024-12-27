Филипп Киркоров признался, что принимал роды в маршрутке

Певец Филипп Киркоров поделился необычной историей о том, как ему пришлось стать акушером. Артист, известный по хиту «Цвет настроения синий», рассказал, что в молодости у него был опыт принятия родов у незнакомки в общественном транспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии