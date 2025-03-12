Морпехи из Севастополя и дроноводы Рубикона держат Курское приграничье

Президент РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Курской группировкой. Глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова по обстановке в регионе, сообщили в Минобороны России.
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