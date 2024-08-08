Инженеры обнаружили в древнеегипетской пирамиде возможные следы гидравлического лифта

Шахта в основании пирамиды Джосера, дно которой наполнено гранитными «шпалами», уложенными в два саркофага, навела ученых на мысль о том, что древнеегипетские строители могли использовать при ее возведении гидравлический лифт.
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