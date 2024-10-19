ЦПВС предупредил о подготовке провокации «Джебхат ан-Нусры»* в Сирии

Террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* намерены совершить инсценировку применения отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
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