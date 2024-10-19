Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • лина любимцева
    И Молдову ЕС СОЖРЕТ,  хвоста не оставит!!!В Молдавии начали...
  • Леонид Попивняк
    ...и какой же "боевой опыт" перенимают пиндостанцы у хохлопитеков?????....как драпать и дохнуть?????Американцы хваста...
  • Ринат Ахметуллин
    У вонючей пиндосни там не учебный полигон, а место где на тот свет отправится, под нашими ракетами и бомбами... А пот...Американцы хваста...

ЦПВС предупредил о подготовке провокации «Джебхат ан-Нусры»* в Сирии

ЦПВС предупредил о подготовке провокации «Джебхат ан-Нусры»* в Сирии

Террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»* намерены совершить инсценировку применения отравляющих веществ в Идлибской зоне деэскалации, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.

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