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Аргументы и Факты

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Ортопед Семенов объяснил, чем опасна длительная работа на диване

Ортопед Семенов объяснил, чем опасна длительная работа на диване

Дискомфорт в шее и спине при работе с ноутбуком на диване связан не с самой мебелью, а с неудобной опорой, низким расположением экрана и длительным пребыванием без смены положения, рассказал RuNews24 травматолог-ортопед Андрей Семенов.

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