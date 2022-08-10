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"Сейчас все помчатся": увиденное на Шаморе "всполошило" народ - фото

"Сейчас все помчатся": увиденное на Шаморе "всполошило" народ - фото

Погодная обстановка сейчас позволяет отправится на пляж. Яркое солнце, без облачное небо, белый песок и теплое море — что ещё нужно для отдыха.

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