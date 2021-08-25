Европа угодила в бинарную «газовую ловушку» России

24 августа Украина готовится отметить 30-летие своей Независимости. Зеленский запланировал по этому случаю Великий Парад украинской военной немощи, а также созывает на Крымскую платформу всех политических карликов и лимитрофов сообща принять очередную ничего не значащую Резолюцию, что они де крайне озабочены поведением саблезубого Путина и вообще никогда не смирятся с российской аннексией Крымского полуострова (44 карлика уже согласились приехать, во главе с министром энергетики США, который в последний момент заменил открытого гея министра транспорта, которого Байден планировал туда отправить изначально, что было бы отличным поводом для шуток и издевательств относительно того, где видит Белый Дом Украину).