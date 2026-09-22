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Регионы России

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Леонид Слуцкий вновь получил отказ в визе США для участия в Генассамблее ООН

Леонид Слуцкий вновь получил отказ в визе США для участия в Генассамблее ООН

Леонид Слуцкий, председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР, сообщил, что в пятый раз подряд получил отказ в выдаче визы США для участия в работе Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций (ООН).

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