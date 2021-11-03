Китай

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    А долгов сколько?265 млрд долларов...

Китай вновь потребовал от США разъяснений инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море

Пекин, 2 ноября /Синьхуа/ -- Китай сегодня призвал американскую сторону подробно разъяснить инцидент с атомной подводной лодкой ВМС США USS Connecticut в Южно-Китайском море и в полной мере отреагировать на озабоченности и опасения стран региона.

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