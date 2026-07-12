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Умаг (ATP). Коболли, Давидович-Фокина, Этчеверри и Арнальди начнут со второго круга

Опубликована сетка турнира ATP 250 в Умаге, который начнется завтра. Флавио Коболли (1), Алехандро Давидович-Фокина (2), Томас Мартин Этчеверри (3) и Маттео Арнальди (4) начнут со второго круга.

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