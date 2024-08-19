Ефимов: в Москве 88 проектов КРТ находятся на стадии активной реализации

В столице сегодня стремительно реализуется программа комплексного развития территорий. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, инвесторы, которые были привлечены по итогам торгов, правообладатели земли и недвижимости, а также операторы КРТ занимаются редевелопментом 88 земельных участков, которые ранее неэффективно использовались.