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Риелтор Фёдор Пешков Москва

1 подписчик

Когда я сделал всё правильно, но квартиру всё равно не удалось продать. Почему иногда рынок сильнее наших действий.

Когда я сделал всё правильно, но квартиру всё равно не удалось продать. Почему иногда рынок сильнее наших действий.

Это была одна из тех сделок, которые заставляют задуматься о профессии.Мы сделали всё по учебнику. Провели глубокий анализ рынка, определили правильную цену, подготовили квартиру, сделали профессиональные фотографии, сняли видеообзор, запустили рекламу, организовали показы.

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