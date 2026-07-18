Когда я сделал всё правильно, но квартиру всё равно не удалось продать. Почему иногда рынок сильнее наших действий.

Это была одна из тех сделок, которые заставляют задуматься о профессии.Мы сделали всё по учебнику. Провели глубокий анализ рынка, определили правильную цену, подготовили квартиру, сделали профессиональные фотографии, сняли видеообзор, запустили рекламу, организовали показы.
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