Ученые МИСИС показали перспективный квантовый процессор

Специалисты из НИТУ МИСИС объявили о создании квантового процессора, включающего восемь кубитов сверхпроводникового типа, который в ходе тестирования показал высокую точность проводимых вычислений — более 95 %.
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