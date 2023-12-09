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Ученые МИСИС показали перспективный квантовый процессор

Ученые МИСИС показали перспективный квантовый процессор

Специалисты из НИТУ МИСИС объявили о создании квантового процессора, включающего восемь кубитов сверхпроводникового типа, который в ходе тестирования показал высокую точность проводимых вычислений — более 95 %.

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