Александр Лукашенко обратился к соседним с Беларусью государствам и призвал их к дружбе, предостерегая от враждебности в отношении Минска.
Лукашенко заявил, что не будет рисовать красных линий
Комментарии
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Александр Глущенко
))))) Хотелось бы знать , ЧЕМ ЖЕ ОТВЕТИТ бЯлорусь ? Неужели ЧУЖИМ ТЯО? Прям , как хрущик в ООН , башмака только не снял... ))) Дааа... видно напрасно он летал к Путину , напрасно он клянчил кусочАк работы на троих , видать Путин опять отправил в большое эротическое путешествие, раз он такой злой)))
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