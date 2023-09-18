Лукашенко заявил, что не будет рисовать красных линий

Александр Глущенко

))))) Хотелось бы знать , ЧЕМ ЖЕ ОТВЕТИТ бЯлорусь ? Неужели ЧУЖИМ ТЯО? Прям , как хрущик в ООН , башмака только не снял... ))) Дааа... видно напрасно он летал к Путину , напрасно он клянчил кусочАк работы на троих , видать Путин опять отправил в большое эротическое путешествие, раз он такой злой)))