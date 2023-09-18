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Лукашенко заявил, что не будет рисовать красных линий

Лукашенко заявил, что не будет рисовать красных линий

Александр Лукашенко обратился к соседним с Беларусью государствам и призвал их к дружбе, предостерегая от враждебности в отношении Минска.

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Комментарии
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Александр Глущенко
))))) Хотелось бы знать , ЧЕМ ЖЕ ОТВЕТИТ бЯлорусь ? Неужели ЧУЖИМ ТЯО?  Прям , как хрущик в ООН , башмака только не снял... ))) Дааа... видно напрасно он летал к Путину  , напрасно он клянчил кусочАк работы на троих  , видать Путин опять отправил в большое эротическое путешествие, раз он такой злой)))
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