Кострубов о бое с Текилой: «Лям ему, лям мне и погнали. Бесплатно я уже получал по лицу в своей жизни»

Фил Кострубов рассказал, за сколько готов подраться с рэпером T-Killah в рамках поп-ММА. – Никогда не было мыслей ворваться в поп-ММА? – Да были предложения.
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