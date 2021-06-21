Выманивают русских студентов: Майдан начнётся не в Москве

ЗанозаПолитикаВыманивают русских студентов: Майдан начнётся не в Москве Вслед за Украиной Госдеп готов профинансировать продвижение американских ценностей в мегаполисах России.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьevgeny danilovУдивительно, но ЁБУРГ в россии является гнездом всякой швали.Александр КагорВ Ёбурге швали не больше чем в Москве, совершенно не согласен с автором статьи в части строительства храма. Люди ПРОТЕСТОВАЛИ НЕ ПРОТИВ ХРАМА, А ПРОТИВ ТОГО, ЧТО СОБИРАЛИСЬ СКВЕР СРАВНЯТЬ И НА ЭТОМ МЕСТЕ ХРАМ ПОСТАВИТЬ. Сначала денежные мешки собирались поставить храм на средине пруда, это не прошло, затем сквер снести, тоже не получилось. У жителей города, в самом начале никто не спрашивал о месте постройки, какие-то закулисные слушания организовали и думали всё получится. Нет. А автор передёргивает, никто не против храма, многие против того, что мнение горожан не учитывают, а порой и не думают о том, они не будут безропотно делать то, с чем не согласны. А РПЦ Екатеринбурга, лучше бы в сёлах церкви восстанавливала.Алексей ПеринСамое интересное что люди не протестуют против строительства школ, больниц, детских садов...К чему бы это? Понастроили церквей...Мракобесы средневековые.Алексей ПеринКомментировать
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