Под председательством Председателя КНР Си Цзиньпина состоялся Диалог высокого уровня по глобальному развитию

Дети и семья

Пекин, 24 июня /Синьхуа/ -- 24 июня под председательством Председателя КНР Си Цзиьпина прошел Диалог высокого уровня по глобальному развитию, в котором принял участие президент Алжира Абдельмаджид Теббун, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Индонезии Джоко Видодо, президент Ирана Ибрагим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин, президент Сенегала Маки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоза, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Бразилии Тамилтон Моурау, премьер-министр Камбоджи Хун-Сен, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Исмаил Яакоб, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.