Свиная рулька на 2 килограмма как в Германии: маринуем, варим и в конце запекаем для корочки

Свиная рулька по классическому рецепту как в Германии готовится в три последовательных этапа. Мясо сначала маринуем, затем еще варим и только в конце запекаем, в результате блюдо получается очень нежным, но с хрустящей аппетитной корочкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии