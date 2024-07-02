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ЧЕРНАЯ МАМА

ЧЕРНАЯ МАМА

   Он родился в попугайском питомнике и человеческие руки, были для него самым близким, родным и естественным.

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