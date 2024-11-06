Улицы в Иркутске убирают от листьев и мусора ежедневно

Во всех районах Иркутска подрядные организации ежедневно проводят комплексную уборку улиц. Они очищают остановки общественного транспорта, заездные карманы, газоны и тротуары, сообщает администрация города.
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